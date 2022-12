BREXIT-i e vështirësoi rritjen e bizneseve në Mbretërinë e Bashkuar

Drejtori i Përgjithshëm i Dhomave Britanike të Tregtisë, Shevaun Haviland, tha se bizneset dëshirojnë që liderët politikë nga të dyja palët të largohen nga debatet e së kaluarës dhe të gjejnë mënyra për të tregtuar më lirshëm.

“Kjo do të thotë një dialog i sinqertë se si mund të përmirësojmë marrëdhëniet tona tregtare me BE-në. Me një recesion në prag, ne duhet të heqim prangat që pengojnë eksportuesit tanë, në mënyrë që ata të luajnë rolin e tyre në rimëkëmbjen ekonomike të MB.