Kriza në BE: Rriten ndjeshëm falimentimet e bizneseve

Duke parë konkretisht falimentimet sipas aktivitetit, të gjithë sektorët e ekonomisë shënuan rritje të numrit të falimentimeve në tremujorin e dytë të vitit 2023 krahasuar me tremujorin paraardhës. Shërbimet e akomodimit dhe ushqimit (+23,9%), transporti dhe magazinimi (+15,2%) dhe arsimi, shëndetësia dhe aktivitetet sociale (+10,1%) ishin sektorët me rritjen më të lartë të numrit të falimentimeve në tremujorin e dytë të 2023 krahasuar me tremujorin e mëparshëm.