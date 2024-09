Çfarë nuk dëshiron Coca-Cola të dini: E vërteta sekrete e gjigantit global

Le të fillojmë me mjedisin. Maskota e famshme e ariut polar të Coca-Cola duhet të simbolizojë pastërtinë dhe magjinë e markës. Por, a nuk është ironike? Habitati i ariut polar po zhduket me shpejtësi për shkak të ndryshimeve klimatike, në të cilat operacionet e Coca-Cola-s kontribuojnë ndjeshëm. Vetëm në vitin 2020, emetimet e dioksidit të karbonit të prodhuara nga kompania ishin ekuivalente me 3.241.996 automjete pasagjerësh që drejtonin gjatë gjithë vitit.