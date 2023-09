Si të bëheni nomad digjital dhe cilat vende janë më të favorshme?

Nëse do të mblidhnim këtë kategori punonjësish, do të arrinim afërsisht popullsinë e vendeve të tëra si Ukraina, Angola, Uzbekistani, Peruja ose Malajzia. Dhe ky numër pritet të rritet vazhdimisht në vitet e ardhshme, ndaj shumë vende në botë kanë filluar të konkurrojnë me njëri-tjetrin për të tërhequr më lehtë nomadët digjitalë.