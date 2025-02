BE-ja synon të investojë 200 miliardë euro në inteligjencën artificiale

Presidentja e KE-së potencoi se fabrikat e inteligjencës artificiale që kanë krijuar do t'i çojnë në një nivel tjetër me giga-fabrikat e inteligjencës artificiale. "Këto do të jenë në gjendje të trajnojnë modele me të dhëna shumë të mëdha dhe infrastrukturë të përpunimit të informacionit", shtoi Von der Leyen.