Transporti me tren në BE: Po rikthehet, por jo si para pandemisë

Në nivel tremujor, tremujori i parë i vitit 2021 u ndikua ende në masë të madhe nga masat kufizuese kundër COVID-19 (-48% krahasuar me tremujorin e parë të 2020 dhe -57% krahasuar me tremujorin e parë të 2019). Tre tremujorët e mbetur të vitit 2021 tregojnë se performanca e transportit hekurudhor të pasagjerëve në BE ishte nën nivelet e para pandemisë, por ato nivele u rikuperuan disi nga viti 2020: +98% në tremujorin e dytë krahasuar me 2020 (-48% krahasuar me 2019), +20% në tremujorin e tretë (-25% me 2019-tën) dhe +74% në tremujorin e katërt (-20% krahasuar me 2019-tën).