Kancelari Scholz: Gjermania kërkon t'i fillojë deportimet në Siri

“A do të ketë një kohë kur, për shembull, kriminelët mund të kthehen në Siri? po. Dhe shpresoj se do të jetë së shpejti. Dhe ky është shqetësimi më urgjent. A do të kthehen ndoshta ata që nuk kanë fituar një terren këtu në vendet nga kanë ardhur, dhe në këtë rast në Siri? Unë do të thosha po, por duhet të presim nëse realisht do të materializohet zhvillimi pozitiv”, tha ai.