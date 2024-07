Kryeministri i ri britanik theksoi përkushtimin e tij për shërbimin publik

"Pavarësisht nëse keni votuar laburistët apo jo, në fakt, veçanërisht nëse nuk e keni votuar, unë po ju them hapur se qeveria ime do t'ju shërbejë. Politika mund të jetë një forcë për të mirë. Ne do ta tregojmë këtë. Ne e kemi ndryshuam Partinë e Punës, e vendosëm përsëri në shërbim dhe kështu do të qeverisim vendin fillimisht, pastaj partinë”, tha Srarmer.