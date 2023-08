Michel: Duhet të jemi gati deri në 2030 të zgjerohemi

”Kjo do të thotë se buxheti i ardhshëm afatgjatë i BE-së do të duhet të përfshijë qëllimet tona të përbashkëta. Kjo është ambicioze, por e nevojshme. Kjo tregon se jemi seriozë. Do të nxisë vrull. Do t’i japë një shtysë transformuese reformave dhe do të gjenerojë interes, investime dhe mirëkuptim më të mirë dhe do të na inkurajojë të gjithëve të punojmë së bashku”, theksoi ai.