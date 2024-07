Nga sot, Hungaria kryeson BE-në

Hungaria merr presidencën e BE-së nga sot dhe një nga shtatë prioritetet e Budapestit do të jetë një politikë e qëndrueshme dhe e bazuar në merita e zgjerimin me mesazhin se BE-ja nuk mund të jetë e plotë pa anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor në bllok. Përveç zgjerimit, prioritetet e presidencës hungareze do të jenë konkurrueshmëria, mbrojtja, migrimi i paligjshëm, zhvillimi rajonal, politika bujqësore dhe demografia, thuhet në faqen e internetit të Presidencës.