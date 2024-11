Scholz thirrje liderëve të BE-së: Më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre

Ai tha se Evropa dhe bota po përballen me vështirësi të mëdha dhe se me luftën Rusi-Ukrainë, lufta është kthyer në Evropë. "Rusia pushtoi Ukrainën dhe vazhdon këtë luftë me brutalitet të pandryshueshëm. Gjithashtu shohim vazhdimisht edhe përshkallëzimin e mëtejshëm të konflikteve në Lindjen e Mesme. Për këtë arsye është e nevojshme dhe e drejtë që Evropa dhe BE-ja të qëndrojnë së bashku dhe të jenë të fortë së bashku", theksoi Scholz.