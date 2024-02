Dita Botërore e Picës: një delikatesë italiane e njohur në gjithë botën

Ajo u shpik në Greqinë e lashtë sapo grekët përsosën "sekretin" e përzierjes së miellit me ujë. Në fillim ishte një bukë e sheshtë që piqej nën një gur të nxehtë dhe "mjeshtrit e picave" të lashtë e lyenin me vaj të përzier me erëza.