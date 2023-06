Kroacia në top pesë vendet e BE-së me më shumë raste gjyqësore

Kroacia është e 14-ta për sa i përket "kohës së zgjidhjes" të të gjitha rasteve gjyqësore, me rreth 120 ditë. Në Danimarkë, Estoni dhe Letoni, lëndët gjyqësore zgjidhen me shpejtësi. Po ashtu edhe në Slloveninë fqinje, e cila renditet e katërta sipas këtij kriteri. Gjithashtu, Kroacia renditet e shtata midis vendeve të BE-së për sa i përket kohës së nevojshme për të zgjidhur çështjet administrative të shkallës së parë. Këto raste në Kroaci trajtohen për rreth 120 ditë. Mirëpo, pas Gjykatës së Qipros e cila ka kohën më të gjatë të zgjidhjes së rasteve gjyësore me mbi 3.000 ditë, renditet Gjykata e Lartë Administrative e Kroacisë me rreth 1.900 ditë.