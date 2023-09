Çmimet e prodhimeve bazë në qiell, çfarë ndërmarrin shtetet e rajonit?

“Merrni çmimet e tregut të aksioneve në BE dhe do të shihni indeksin e ndryshimit të çmimeve gjatë një periudhe kohore. Nëse ushqimi në BE është rritur me 11% në çmimet e aksioneve, këtu është rritur me 46%. Nuk është etike”, tha zv/kryeministri për çështje ekonomike i Maqedonisë së Veriut, Fatmir Bytyqi, gjatë paralajmërimit të masave qeveritare për parandalimin e shtrenjtimeve.