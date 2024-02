Drejtori i Arkivave Shtetërore të Türkiyes viziton Kosovën

"Republika e Kosovës nuk qëndron mirë, do ta themi shkoqur, qartë, me pjesën e infrastrukturës fizike ku ne e ruajmë kujtesën tonë. Në këtë rrafsh ne do të kërkojmë që në bashkëpunim me Qeverinë të rriten investimet në pjesën arkivore të Republikës së Kosovës në përgjithësi", theksoi Bislimi i cili shtoi se ndërkohë gjatë realizimit të këtyre investimeve do të kërkojnë mbështetjen edhe të mbështetjen me ekspertizë të Türkiyes, e cila është mjaft e suksesshme në këtë fushë.