Kuvendi i Kosovës miraton Rezolutën, dënohet sulmi terrorist në veri

Sipas tekstit të Rezolutës, Kosova dënon me termat më të ashpër sulmin terrorist; vlerëson punën e jashtëzakonshme të institucioneve të Kosovës; ofron mbështetje të plotë dhe të parezervë për Policinë e Kosovës për ushtrimin e detyrave në tërë territorin e vendit; inkurajon dhe mbështet pluralizmin politik në radhët e komunitetit serb në Kosovë; kërkon nga Qeveria e Kosovës të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtarë dhe konstaton nevojën për hetim ndërkombëtar ndaj Republikës së Serbisë lidhur me organizimin e aktiviteteve terroriste.