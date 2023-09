AKB: Mërgata kosovare shpenzoi mesatarisht rreth 2.750 euro për person

"Në pyetjen se sa para i keni sjellë gjatë pushimit dhe se sa do të qëndroni në Kosovë, mërgimtarët janë përgjigjur se do të qëndrojnë me një mesatare prej dy javësh. Ndërsa 55 për qind e tyre kanë thënë se do të shpenzojnë gjatë pushimit 1 mijë deri 3 mijë euro; 35 për qind e tyre kanë thënë se do të shpenzojnë 3 mijë deri 5 mijë euro dhe 10 për qind nga ta kanë thënë se do të shpenzojnë mbi 5 mijë euro", theksoi Shahini.