Njësitet speciale policore të Kosovës pezullojnë protestën e paralajmëruar

“Deri te pezullimi i protestës ka ardhur pasi Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, i shoqëruar nga menaxhmenti i Policisë së Kosovës, gjatë takimit me këto njësi i ka informuar se Kryeministri i Kosovës ka premtuar që javën e ardhshme do t'i presë në takim zyrtar menaxhmentin e Policisë së Kosovës së bashku me përfaqësuesit e këtyre njësive, për t'i diskutuar kërkesat e tyre, respektivisht për të gjetur një zgjidhje”, thuhet në njoftim.