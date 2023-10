Pa viza nga 1 janari, fushatë informuese për liberalizimin në Prishtinë

Nisur nga data 1 janar 2024, qytetarët e Kosovës do të gëzojnë lirinë e udhëtimit pa viza në zonën Schengen. Kjo hapësirë e re do t'u mundësojë udhëtimin në qendra evropiane, vizita te familjarët me lehtësi, dhe shijimin e aventurave të reja turistike.