Rama-Osmani takim kokë më kokë në 25-vjetorin e çlirimit të Kosovës

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po zhvillon këtë të hënë (10 qershor) një vizitë në Prishtinë, me rastin e 25-vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s dhe çlirimit të Kosovës. Kreu i qeverisë shqiptare është pritur nga Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me të cilën do të zhvillojë një takim kokë më kokë.