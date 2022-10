Elon Musk merr në pronësi Twitter-in

Elon Musk ka marrë pronësinë e Twitter Inc me një efikasitet brutal, duke shkarkuar menjëherë drejtuesit kryesorë, por duke dhënë pak qartësi se si do të arrijë ambiciet e larta që ai ka përshkruar për platformën me ndikim të mediave sociale. "Zogu është liruar," shkroi ai në Twitter pasi përfundoi blerjen e tij prej 44 miliardë dollarësh të enjten, duke iu referuar logos së zogut të Twitter-it në një shenjë të dukshme për dëshirën e tij për të parë që kompania të ketë më pak kufizime në përmbajtjen që mund të postohet. Drejtori ekzekutiv i prodhuesit të makinave elektrike Tesla Inc dhe i vetëpërshkruari si absolutist i fjalës së lirë, megjithatë, ka thënë gjithashtu se dëshiron të parandalojë që platforma të bëhet një dhomë jehone për urrejtje dhe ndarje. Qëllime të tjera përfshijnë dëshirën për të "mposhtur" 'spam bots' në Twitter dhe për t'i bërë të disponueshme publikisht algoritmet që përcaktojnë se si përmbajtja u paraqitet përdoruesve të saj. Megjithatë, Musk nuk ka ofruar detaje se si do t'i arrijë të gjitha këto dhe kush do ta drejtojë kompaninë. Ai ka thënë se planifikon të shkurtojë vendet e punës, duke i lënë 7.500 punonjësit e Twitter-it të shqetësuar për të ardhmen e tyre. Ai gjithashtu tha të enjten se nuk e bleu Twitter-in për të fituar më shumë para, por "për t'u përpjekur për t'i ndihmuar njerëzimit, të cilin e dua."