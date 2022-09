Rihapet kafeneja e 140-vjeçare në Erbil

Kafeneja e parë e hapur në vitin 1882 me emrin "Abo Qahwachi" në kalanë historike të qytetit Erbil në Irak dhe cila ka ofruar shërbim deri në vitin 1983, është rihapur dhe vendosur sërish në shërbim.



Ali Qahwachi, nipi i Abo Qahwachi i njohur si kafebërësi i parë i Erbilit, ka hapur sërish në Çarshinë Kayseri në qendër të qytetit kafenenë rreth njëshekullore e gjysmë të trashëguar nga gjyshi i tij.



Kafeneja krahas qilimave shumëngjyrësh të varur në muret me qerpiç, fotografive të vjetra të Erbilit dhe fotografive që tregojnë kafenenë e Abo Qahwachi tërheq vëmendjen edhe me dekorimin e saj të brendshëm.



Duke theksuar se dëshiron të mbajë gjallë kujtimin e gjyshit të tij, Ali Qahwachi tregoi për Anadolu Agency historinë e kafenesë së parë të qytetit.