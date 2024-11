Me fjalë të tjera, teoria e kolapsit pretendonte se angazhimi me Kinën mund të shkaktonte diçka si "revolucione me ngjyra", që ndoshta do të prodhonin një demokraci liberale në Pekin. Megjithatë, pasi ShBA-ja tregoi gjithnjë e më shumë natyrën e saj egoiste dhe të trishtueshme, dhe krijoi telashe për Kinën dhe interesat liberale kineze, shumë nuk e njohin më sistemin politik amerikan ose një kandidat të caktuar si model apo hero.