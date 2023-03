Tri pyetje: kërkesa për F-16 e Türkiyes ndaj ShBA-së

Pas njoftimit jozyrtar të administratës në Kongres, filloi një proces rishikimi i shkallëzuar për të filluar negociatat me Kongresin. Ky proces zgjat 20-40 ditë, pas së cilës bëhet një njoftim zyrtar. Megjithatë, kundërshtimet e ndryshme nga Kongresi e kanë tërhequr situatën në pasiguri. Së fundmi, 29 senatorë i dërguan një letër Bidenit duke thënë se ata nuk do të miratonin shitjen e avionëve dhe kompleteve të modernizimit derisa aplikimet e Suedisë dhe të Finlandës për anëtarësim në NATO të miratoheshin nga Türkiye. Në këtë kuptim, administrata mund të përmbahet nga njoftimi zyrtar në Kongres, që do të nënkuptonte heqjen e shitjes. Ka pasur shembuj të kësaj në të kaluarën, të tilla si shitja e helikopterëve AH-1W Super Cobra gjatë kohës së Presidentit Bill Clinton dhe Predator dhe Reaper Mjetet Ajrore Pa pilot (UAV) gjatë kohës së Presidentit Barak Obama.