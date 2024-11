Anatomia e Protestave

Nëse kthehemi pas në kohë, e kuptojmë që bota është formuar jo vetëm nga duart e të fuqishmëve, por edhe nga zërat e njerëzve. Dhe nga protestat që dikur kanë tronditur kombet, bëjnë pjesë edhe vendet Ballkanike, dhe pse kjo sot, duket të jetë, disi... një art i humbur.



Por, le të nisim me diçka aktuale - çështjen palestineze. Që nga tetori i 2023-shit, protestat kanë shpërthyer në mbi 51 vende, siç raportohet nga Carnegie Endowment for International Peace.



Nga protestat kreative, jo të dhunshme, e deri tek rasti i Aaron Bushnell, veteranit të Forcave Ajrore të ShBA-së, i cili i vuri flakën vetes përpara ambasadës izraelite në Uashington-DC, në një akt proteste kundër gjenocidit në Gaza… këto protesta, tregojnë spektrin e gjerë të sakrificës - në emër të drejtësisë.



Por, a duket se e gjithë kjo bie në vesh të shurdhër? Ose, në përgjithësi, pse protestojnë njerëzit?!



Kush mund ta imagjinonte që nga Amerika e Veriut e në Evropë, nga Lindja e Mesme në Amerikën Latine, bota do të bashkohej në një zë, për një thirrje: "Liri për Palestinën"?



Lëvizja, dikur e largët dhe e izoluar, tani bën jehonë në të gjithë globin, e nxitur nga dhimbja, pasioni dhe këmbëngulja e miliona njerëzve. Kjo atmosferë në fakt ngjason shumë me protestat që dikur kishim në Ballkan, ku ato vërtet ndryshuan gjëra!



Si psh, Revolucioni i Bulldozerit të Serbisë në vitin 2000, i cili rrëzoi Slobodan Millosheviqin, ose protestat e Plenumit të Bosnjës në vitin 2014, ku ngriti qytetarët për të kërkuar llogari nga qeveria e tyre. Duhet të mbani mend edhe protestat studentore të Shqipërisë në vitin 2018, të cilat sollën reforma në sistemin arsimor, apo në Kosovë, protestat kundër korrupsionit të Vetëvendosjes që ndezën një lëvizje të pasionuar rinore.



Dhe të mos harrojmë se Albin Kurti, dikur protestues i flaktë, sot është kryeministër i Kosovës.



Kush do të thoshte se protestat mund të çonin në një promovim të tillë? Dhe jo vetëm në Ballkan…