A do të jetë Ohri nikoqir i një tjetër pajtimi ballkanik?

“Ky takim është i ndryshëm nga takimet e mëparshme. Jo vetëm sepse do të takohem me Vuçiqin dhe Kurtin në rajon - në Ohër, jo në Bruksel - por edhe sepse do të fokusojmë diskutimin tonë në zbatimin e aneksit të marrëveshjes me BE-në, e cila do të rezultojë në një ndikim të gjerë. normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka shkruar Borrell në prag të takimit.