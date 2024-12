ASK-ja: Në 20 komuna të Kosovës dominojnë meshkujt

“Ne i kemi nda në tre komponentë kryesorë, komunat me balancë të mirë gjinore, komunat ku dominojnë meshkujt dhe komunat në të cilat dominojnë femrat. I kemi këtu katër komunat Deçanin, Istogun, Rahovecin dhe Junikun me një përqindje dhe strukturë të përafërt mes meshkujve dhe femrave. Në këtë pjesë përqindja më e lartë e meshkujve, që dominojnë meshkujt nëpër komuna....Është Dragashi, Kamenica, Obiliqi, Shtime, Shtërpcë, Vushtrri, Zubin Potok, Zveçan, Lepo Saviq, Mamushë, Hani i Elezit dhe vazhdon diku rreth 20 komuna janë në të cilat dominojnë meshkujt në raport me femrat”, theksoi menaxheri i regjistrimit të popullsisë, Ylli Shala.