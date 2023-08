Atraksion i ri turistik në Mal të Zi: Hapet teleferiku Kotor - Lovçen

Një udhëtim me teleferik për të rritur kushton 13 euro, ndërsa bileta vajtje-ardhje është 23 euro. Çmimet e biletave për fëmijë janë dukshëm më të ulëta, ndaj një udhëtim me teleferik në një drejtim kushton shtatë euro, ose 12 euro për të dy drejtimet. Udhëtimet falas ofrohen për fëmijët nën moshën dy vjeç. Përcaktohen edhe përfitimet për personat me aftësi të kufizuara (PAK).