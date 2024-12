Beçiroviq-Kurti: Askush s’mund t'i disiplinojë drejtuesit e BeH-së

“Sot nuk diskutohet për njohjen e Kosovës, sepse të gjithëve u është e qartë se për një vendim të tillë kërkohet konsensus në Presidencën e Bosnjës e Hercegovinës. Njerëzit e përgjegjshëm duhet të këmbëngulin gjithmonë në respektimin e parimeve kushtetuese dhe ligjore, por edhe në zhvillimin e bisedimeve konstruktive për zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara në Procesin e Berlinit. Nuk do t’i lejojmë askujt as të mendojë se mund t'i disiplinojë drejtuesit e shtetit të Bosnjës dhe Hercegovinës apo t’u diktojë me kë, ku dhe kur të bisedojnë. Këtë le ta harrojnë përgjithmonë,” tha Beçiroviq.