Begaj në Ditën e Çlirimit ë Kosovës: Një përvjetor i shenjtë për shqiptarët

“Aspiratat për integrimin Euroatlantik të faktorit shqiptar janë më të forta se kurrë. Do të punojmë fort për këtë objektiv. Shteti shqiptar e ndien detyrë dhe mision të mbështesë çdo përpjekje të institucioneve të Kosovës. Shqipëria do të punojë për të shfrytëzuar të gjitha kapacitetet për të zgjeruar numrin e njohjeve. Shqipëria do të punojë për të zbuluar gjithë të vërtetën, ende të panjohur, të krimeve dhe gjenocidit në Kosovë”, tha Begaj. Mes të tjerash, ai shtoi se Kosova nuk është dhe nuk do të jetë vetëm. “Çdo betejë juaja është beteja jonë. Çdo sukses juaji është sukses i gjithë shqiptarisë”, theksoi Presidenti i Republikës, Bajram Begaj.