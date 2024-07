Berati, 16 vjet në trashëgiminë botërore të UNESCO-s

Berati, për shkak të objekteve muzeale me vlera të mëdha kombëtare, do të shpallej qytet-muze në vitin 1961. Kështjella, ura me 7 harqe e Goricës, katedralja “Fjetja e Shën Mërisë”, Muzeu Onufri, Epitafi i Gllavenicës, Kodiku i Purpurt i Beratit etj., përbëjnë pasurinë historike të qytetit 2.400-vjeçar.