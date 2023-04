Çka iu parapriu zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale në veri të Kosovës?

Në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, nesër do të zhvillohen zgjedhjet e parakohshme lokale. Veçori e këtyre zgjedhjeve është bojkotimi nga Lista Serbe. Por, kjo nuk është arsye që zgjedhjet të mos zhvillohen. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë dalë me kandidatët e tyre për pozitat e kryetarëve të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviqit.