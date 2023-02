Ç’thonë shpëtimtarët e Maqedonisë së Veriut për përjetimet në Türkiye?

"Kur shkuam atje, u njoftova me një xhaxha që e ka humbur gjithë familjen. Xhaxhai duke përvjelë mangët për të bërë çorbë për të mbijetuarit ishte lidhur fuqishëm me jetën sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe përpiqej t'u ndihmonte të mbijetuarve. Atë durim, atë pamje nuk mund ta harroj asnjëherë. Kjo, ashtu siç thashë në fillim, besoj përzemërsisht se ne këto ditë do t'i tejkalojmë së bashku me durimin tonë", tha ai.