Departamenti i Orientalistikës në UP shënoi 50 vjetorin e themelimit

Departamenti i Orientalistikës në UP është themeluar në vitin 1973 për të edukuar dhe trajnuar studentë që do të studiojnë trashëgiminë kulturore shqiptare, me mendimin se një sërë lëndësh si gjuha, letërsia, historia, kultura, etnologjia dhe folklori shqiptar nuk mund të hulumtohen pa studime orientale.