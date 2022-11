Deputetët e Listës Serbe rikthehet në Kuvendin e Kosovës

Deputetët e Listës Serbe të cilët dhanë dorëheqje ditë më parë nga mandatet e tyre në Kuvendin e Kosovës, janë zëvendësuar në seancën e sotme të Kuvendit me 9 deputetë të tjerë të këtij subjekti politik dhe një deputet nga iniciativa qytetare. E menjëherë pas kësaj ata lëshuan sallën.

Kryetari Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka lexuar emrat e deputetëve të rinj të Listës Serbe, të cilët kanë zënë vendet e tyre dhe u betuan.



Përmes një njoftimi Lista Sërbe, tha se vendimi i sotëm, sipas tyre strategjik pengoi më drejtpërdrejt realizimin e planit të Albin Kurtit dhe bashkëkombësve të tij serb për ndryshimin e kushtetutës dhe ligjeve që garantojnë të drejtat e popullit serb në Kosovë.



“Synimi i Kurtit dhe Rada Trajkoviqit, si dhe i të tjerëve si ajo, ishte që të votonin ndryshimet kushtetuese që do të çonin në shfuqizimin e komunave serbe, marrjen e pronave nga Kisha Ortodokse Serbe, heqjen e gjuhës serbe. e drejta e përfaqësimit në institucione”, thuhet në kumtesën e Listës Sërbe.



Ndryshe, tensionet në Veri të Kosovës sërish janë rikthyer pasi Qeveria e Kosovës nga 1 nëntori filloi me zbatimin e masave qortuese për pronarët e makinave me targa serbe.