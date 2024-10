Gashi nis vizitën në Türkiye, pritet nga presidenti Erdoğan

Gjatë ditës së nesërme, siç njofton zyra për media e parlamentit maqedonas, Gashi do të pritet në takim nga homologu i tij turk, Kurtulmuş, pas çka do të kryesojnë një takim midis dy delegacioneve, si dhe më pas do të adresohen në një konferencë të përbashkët për media. Mysafiri gjithashtu do të ketë një fjalë përshëndetëse në seancën plenare të Asamblesë së Përgjithshme të Türkiyes.