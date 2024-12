“Kosova dhe Serbia 2024: Një vit i tensioneve dhe dialogut të brishtë”

Edhe pse viti 2024 ka qenë një vit i tensioneve dhe incidenteve të dhunshme, nuk pritet që vitin 2025 të sjellë një ndryshim të ndjeshëm, të paktën jo në tremujorin e parë. Në Kosovë, zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në shkurt të vitit 2025 do të jenë një ngjarje e rëndësishme që mund të ndikojë në kursin e politikës kosovare, por është e paqartë se si do të ndikojnë ato në marrëdhëniet me Serbinë. Për momentin, është e paqartë nëse dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të rifillojë në një formë më konstruktive apo nëse do të vazhdojnë tensionet dhe përplasjet mes palëve.