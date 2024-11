Kosova nis procedurën për prodhimin e municionit dhe dizajnimin e dronëve

“Një ushtri që për një kohë kaq të shkurtër është armatosur kaq shumë sa kjo jona, ka nevojë për ta siguruar e garantuar operacionalitetin e plotë dhe qëndrueshmërinë tërësore. Andaj, me sot hedhim hapat tanë të parë për ngritjen e industrisë ushtarake”, tha Kurti. Sipa tij, qeveria aktuale ka treguar që mbrojtja ka qenë ndër prioritetet kryesore dhe kjo është dëshmuar në vazhdimësi si me numrin e ushtarëve që është dyfishuar, si me buxhetin për Ministrinë e Mbrojtjes që është trefishuar, si me trajnimet jashtë vendit të oficerëve dhe ushtarakëve tanë që janë katërfishuar, si me investimet në armatim që janë shumëfishuar”.