Kosovë: Është mbajtur ceremonia përkujtimore me rastin e 15 Korrikut

Me rastin e 15 korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Bashkimit Kombëtar, që përkujton tentativën e dështuar të grushtit të shtetit nga organizata terroriste FETO më 15 korrik 2016, në rezidencën e ambasadorit turk në Prishtinë është mbajtur një ceremoni përkujtimore.



Në ceremoni morën pjesë ambasadori i Türkiyes në Kosovë Sabri Tunc Angılı, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, zëvendëskryeministrja Emilija Rexhepi, ministra, deputetë, komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR), Ozkan Ulutas, kryetarë komunash, përfaqësues fetarë dhe mysafirë të tjerë.



Ambasadori Angılı tha në fjalimin e tij se lufta kundër grupit terrorist FETO vazhdon me vendosmëri brenda dhe jashtë vendit. Ai tha se kjo organizatë në hije është një rrezik për të gjitha vendet.



"Fatkeqësisht, FETO-ja vazhdon të ekzistojë në Kosovë. Kjo strukturë tinzare, e cila fshihet nën maska ​​të ndryshme, paraqet një kërcënim të madh për Kosovën. Paralajmërimi i Kosovës për këtë kërcënim është shenjë e miqësisë sonë. Është e nevojshme", tha Angılı.



Ambasadori turk po ashtu falënderoi kryeministrin Kurti dhe qeverinë e Kosovës për hapat e tyre të sinqertë në forcimin e bashkëpunimit të sigurisë ndërmjet Türkiyes dhe Kosovës.



Kurti në fjalën e tij tha se më 15 korrik institucionet demokratike të zgjedhura nga populli turk u ruajtën nga tentativa për grusht shtet.



“Natën mes 15 dhe 16 korrikut 2016, populli i Kosovës ishte me popullin turk sepse ne jemi dy kombe mike, vendet tona janë partnerë dhe aleatë, ndërsa vendet tona ndajnë shumë të përbashkëta si nga e kaluara historike ashtu edhe nga e tashmja”, tha Kurti.



Ai shprehu respektin e tij për të gjithë dëshmorët e 15 korrikut, familjet e tyre, presidentin e Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan dhe gjithë popullin turk.



“Kosova nuk e harron kurrë rolin e Türkiyes në NATO gjatë luftës, dhe kontributin e ushtarëve turq në trupat e KFOR-it që kontribuojnë për sigurinë dhe paqen në Kosovë në baza ditore”, tha Kurti.



Ai kujtoi vizitat e tij të fundit në Türkiye dhe Forumin Ekonomik Turko-Kosovar, duke shtuar se diaspora shqiptare është më e shumta në Türkiye.



Ministri i Zhvillimit Rajonal dhe kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës - Fikrim Damka tha se 15 korriku ka një rëndësi të madhe jo vetëm për Türkiyen, por edhe për vendet mike dhe vëllazërore. Ai theksoi se edhe vendet e tjera shprehën mbështetje të fortë, ndërkohë që Türkiye po përjetonte këtë periudhë kritike.