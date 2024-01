Kosovë, fillojnë fluturimet e para pa viza drejt vendeve evropiane

“Kemi pritur shumë gjatë, jemi privuar nga shumë mundësi, prandaj kjo ditë është një ditë e rëndësishme. Po hiqet një padrejtësi e madhe dhe po fitohet një e drejtë e rëndësishme, e drejta e udhëtimit pa viza në Zonën Schengen. Bashkë me të po forcohet edhe pasaporta e Republikës tonë me të cilët qytetarët tanë nga tash do të mund të udhëtojnë pa viza në 32 vende më shumë. Forcimi i dokumenteve tona të udhëtimit, krahas përfitimeve të përditshme, është forcim i identitetit dhe dinjitetit tonë si shtet në arenën ndërkombëtare”, theksoi Kurti.