Kosovë, përkujtohet poeti i himnit kombëtar të Türkiyes, Mehmet Akif Ersoy

"Ne po kujtojmë figurat dhe poetët tanë letrarë të vitit 1894 që ishin me origjinë ballkanike ose kishin udhëtuar në Ballkan, si Yahya Kemal dhe Mehmet Akif, të cilët e bënë edhe më të fortë këtë miqësi në fushën e letërsisë, veçanërisht me poezitë e tyre. I kujtojmë me të njëjtën dashuri", tha ai.