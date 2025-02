Kosovë, qytetarët presin zhvillim ekonomik nga zgjedhjet e 9 shkurtit

"Gjërat duhet t’i prezantojmë me program tek populli për atë se çfarë ofron secili, e jo me ofendime, me gjëra të tjera. Prandaj, unë do të kisha sugjeruar që t’i largohen sa më shumë ofendimeve, të ofrojnë programe konkrete. Mendoj se edhe këto ofertat që po i prezantojnë këto parti janë pak të ekzagjeruara, sepse gjithmonë duhet të shihen mundësitë sa janë dhe sipas mundësive t’i ndajnë edhe mjetet", theksoi Zenuni.