Krisma në veri: KFOR konfirmon rastin, Policia e demanton përfshirjen

Nuk ka pasur ndonjë sulm ndaj Policisë së Kosovës, e as nuk ka pasur ndonjë shkëmbim zjarri mes Policisë së Kosovës apo ndonjë grupi, PK-ja nuk ka pasur shkëmbim zjarri ndaj askujt, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës. Nga ana e tjetër, misioni i KFOR-it ka konfirmuar se afër një patrulle të tyre ka pasur të shtëna, por që nuk ka të lënduar dhe as dëme materiale. Ndërkohë, mediat serbe kanë raportuar se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, Millan Mojsiloviq, ka deklaruar se situata në veri është komplekse, dhe se për momentin ndodhet rrugës për në vendin e ngjarjes. “Për momentin jam rrugës për në Rashkë dhe detyrat e marra nga ushtria serbe do të kryhen”, ka thënë Mojsilloviq. Shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës, Blerim Vela, ka akuzuar mediat pro regjimit të Serbisë se po tentojnë të nxisin konfrontim të armatosur në Kosovë, nëpërmjet lajmeve për tensionim të situatës në Zubin-Potok. Ai ka shkruar në Twitter se Policia e Kosovës nuk është e përfshirë në asnjë përleshje, duke shtuar se strukturat ilegale dhe kriminale të Serbisë “po gjuajnë me armë”. “Mediat pro regjimit të Serbisë janë në përpjekje për të nxitur konfrontim të armatosur në Kosovë, duke raportuar në mënyrë të rreme se përleshjet po ndodhin pranë Zubin Potokut. Policia e Kosovës nuk është përfshirë në asnjë përleshje. Strukturat ilegale dhe kriminale të Serbisë po gjuajnë me armë”, shkroi ai. Ndryshe, tashmë 17 ditë me radhë në veri të Mitrovicës janë vendosur barrikadat nga serbët lokalë, të cilët kanë ndikuar në mbylljen e pikave kufitare në Jarinje dhe Bërnjak.