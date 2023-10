Kroaci: Qyteti i Splitit ndalon celularët në shkolla

Në gjithsej 28 shkolla fillore në qytetin e Splitit në Kroaci nuk do të lejohet më përdorimi i celularëve, vendosi ushtruesi i detyrës së drejtorit të shkollave fillore të Qytetit të Splitit, nxënësit do të mund të vijnë me celularë në shkollë, por nuk do të lejohen t'i përdorin ato as gjatë orëve të mësimit, as gjatë kohës së pushimeve.