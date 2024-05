Kryeministri Kurti takoi Ambasadorin e Türkiyes në Kosovë, Tunç Angılı

Siç njofton Zyra e Kryeministrit, ky takim u zhvillua në prag dhe të vizitës zyrtare të kryeministrit Kurti në Ankara dhe Istanbul ditët e ardhshme, ku në mesin e agjendës do të ketë mundësi të zhvillojë edhe një takim bilateral me Presidentin e Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan dhe me ministrin e Punëve të Jashtme, Hakan Fidan.