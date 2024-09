Kryeparlamentari Konjufca: Kosova po diskriminohet nga ndërkombëtarët

"Dialogu Kosovë-Serbi në koordinim të plotë me partnerët tanë strategjik ShBA-në e BE-në, duhet të ketë medoemos si rezultat nënshkrimin e një marrëveshjeje të detyrueshme ligjërisht që mundëson njohjen e ndërsjellë, anëtarësimin e Kosovës në OKB e BE, si dhe trajtimin e drejtë të minoriteteve konform kushtetutës. Është proces i gjatë, por herët a vonë në fund të tunelit do të ketë medoemos një dritë, që do të dëshmojë realitetin e pakthyeshëm gjeopolitik – republikën më të re evropiane të Kosovës", ka thënë Spiropali.