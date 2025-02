Kurti kandidati më i votuar për kryeministër në zgjedhjet e Kosovës

Sipas rezultateve të deritanishme, pa numërimin e votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votave nga jashtë Kosovës, nga kandidtatët për kryeministër, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është më i votuari me 259.532 vota të grumbulluara.