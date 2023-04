Kurti: Më 2 maj në Bruksel të trajtohet me urgjencë çështja e të pagjeturve

"Është dashur gjithkund të jetë numër një çështja e personave të pagjetur ngase po kërkojmë njerëz, po kërkojmë fëmijë. Edhe 132 fëmijë janë të pagjetur. Merreni me mend tash ato nëna, djepat zbrazur. Merreni me mend ato nëna çfarë mendojnë dhe ne jemi të gjithë nëna. Në Republikën e Kosovës ka shumë nëna që as flenë, sikurse nuk fle as gruaja ime. Ajo natën bërtet 'erdh djali', i them fli se nuk ka ardhur dhe ajo thotë 'për Zotin po i dëgjoj shkallët'. Të gjitha nënat e kanë këtë dhimbje", thekson Qerkini.