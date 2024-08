Kurti: Ndërkombëtarët t’i bëjnë trysni Beogradit për fatin e të zhdukurve

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur me dhunë, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me nënkryetaren e Kuvendit Saranda Bogujevci, kryediplomaten Donika Gërvalla dhe familjarë të të zhdukurve bënë homazhe pranë përmendores dedikuar personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Këta të fundit thanë se si familjarë janë shumë të zhgënjyer me institucionet vendor dhe ndërkombëtare.