Kurti arsyeton marrëveshjen e Brukselit para Kuvendit të Kosovës

“Për të ndryshuar atë vendim, nuk ke pasur nevojë të shkoni të diskutoni me Vuçiqin, as ti e as Bislimi me Petkoviqin. Ka qenë e thjeshtë, ke mundur me vullnetin e mirë të diskutosh me amerikanët siç kanë kërkuar dhe sot e kishe pasur një situatë më normale në Veri, e tash nuk mund ta kthesh as atë normalitet”, ka thënë Krasniqi.